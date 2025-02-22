Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi çifte müjde!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakanın 11'inde görev alan sarı-lacivertli futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak. 📸 Galatasaray maçı hazırlıklarımıza başladık. #GSvFB pic.twitter.com/u6AjBZvrhC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 22, 2025