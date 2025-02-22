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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi çifte müjde! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi çifte müjde!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:45
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        F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde!
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakanın 11'inde görev alan sarı-lacivertli futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

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