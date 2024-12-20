Fenerbahçe'ye Fransız smaçör
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Earvin Ngapeth ile güçlendirdi.
Giriş: 20.12.2024 - 00:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:23
Fenerbahçe Medicana, Fransız oyuncu Earvin Ngapeth'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
Takıma 2 Ocak'ta katılacak Fransız smaçörle 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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