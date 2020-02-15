Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olurken şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 23. haftada Galatasaray'ı ağırlayacak olan sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Maça yedek başlayan ve oyuna ikinci yarının başında dahil olan tecrübeli futbolcu, oyuna girdikten yaklaşık 20 dakika sonra sakatlandı. Oyuna devam edemeyen ve değişiklik isteyen Emre Belözoğlu, 66. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.