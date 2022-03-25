Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha!

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.

Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."