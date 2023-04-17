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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber!

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın bel fıtığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu

Giriş: 17.04.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber! - Fenerbahçe FB Haberleri
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Fenerbahçe Kulübü, kaptan Altay Bayındır’ın bel fıtığı operasyonu geçireceğini bildirdi.

MKE Ankaragücü maçında görev alamayan kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması;

"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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