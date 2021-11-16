Fenerbahçe'ye 2 iyi haber geldi. Bir süredir takımdan uzak kalan kaleci Altay Bayındır ile Luiz Gustavo, bugün bireysel antrenmanlara başladı.

İki futbolcu da 30 Ekim'de oynanan Konyaspor maçında sakatlanmıştı.

Altay ve Gustavo'nun pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbiye yetişmeleri zor görünüyor.