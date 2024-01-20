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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:47
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        Kanarya'nın konuğu Samsunspor
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe, yarın saat 16:00'da Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Müsabaka Ülker Stadı'nda oynanacak.

        Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

        Yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Yılport Samsunspor, birbirleri ile tarihte 62. kez maça çıkacak.

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

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        Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

        OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

        Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

        KRUNİC, SÜPER LİG'DE İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Bosna Hersekli oyuncu, ilk lig maçını da Samsunspor karşısında oynayacak.

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