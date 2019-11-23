23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Ligde geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe, milli aradan önce Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8'ini deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi.
Fenerbahçe rakibini mağlup eder, Demir Grup Sivasspor da İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşarsa, 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve bu sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik alan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 12. haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Sarı-siyahlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
3 EKSİK
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11'de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muric de Malatya'da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muric, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek.
Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
MURİC 51 MAÇ SONRA YOK
Vedat Muric, sakatlığı nedeniyle ligde 51 karşılaşma sonra sahaya çıkamayacak. Kosovalı santrfor, son 3 sezonda forma giydiği Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de, ligde aralıksız olarak 51 maça ilk 11'de sahaya çıkmış ve bunların 37'sinde 90'ar dakika sahada kalmıştı.
Son olarak TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Vedat, 2017-2018'in son 6, 2018-2019'un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.
MEVLÜT ERDİNÇ İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna sezon başında katılan Mevlüt, tek 90 dakikasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu karşısında oynadı.
Mevlüt, Süper Lig'de de 4 maçta sonradan oyuna dahil olurken, Fenerbahçe formasıyla henüz skor katkısı yapamadı.
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