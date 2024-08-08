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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu: İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu: İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor!

        Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın iki günlük izne çıkarak İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:26
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        İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor!
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        Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için yeni bir haber gündeme düştü.

        Jijantes TV'nin haberine göre; Barcelona'da futbolculara iki gün izin verildiği ve İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a gelmek için yola çıktığı duyuruldu.

        Havalimanından fotoğrafı paylaşılan İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da transfer görüşmesi yapabileceği iddia edildi.

        33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

        Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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