Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu: İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor!

REKLAM advertisement1

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için yeni bir haber gündeme düştü.

Jijantes TV'nin haberine göre; Barcelona'da futbolculara iki gün izin verildiği ve İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a gelmek için yola çıktığı duyuruldu.

Havalimanından fotoğrafı paylaşılan İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da transfer görüşmesi yapabileceği iddia edildi.

33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.