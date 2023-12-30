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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstanbul'a iniş saati belli oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstanbul'a iniş saati belli oldu

        Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından İstanbul'a dönmeye hazırlanan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iniş saatleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:51
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        Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'ye dönmek için yola çıktı.

        Fenerbahçe gece 00.10'da Riyad'dan kalkacak olan uçağa binecek ve 05.30'da Sabiha Gökçen'de olacak. Fenerbahçe kafilesi şu anda Riyad'daki havalimanında bekleme halinde.

        Galatasaray'ı taşıyacak uçak da gece 01.00'de kalkacak ve 05.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.

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