Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstanbul'a iniş saati belli oldu - Futbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstanbul'a iniş saati belli oldu - Futbol Haberleri

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Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'ye dönmek için yola çıktı.

Fenerbahçe gece 00.10'da Riyad'dan kalkacak olan uçağa binecek ve 05.30'da Sabiha Gökçen'de olacak. Fenerbahçe kafilesi şu anda Riyad'daki havalimanında bekleme halinde.

Galatasaray'ı taşıyacak uçak da gece 01.00'de kalkacak ve 05.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.