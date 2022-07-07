Andrea Belotti için transfer rekabeti sürüyor... Torino ile sözleşmesi biten Belotti'nin birçok talibi bulunuyor.

İtalyan basınına göre; oyuncunun son talibi Roma oldu. Çizme ekibinin hocası Mourinho'nun Belotti'yi takımında görmek istediği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcuyla Roma'nın dışında Fenerbahçe, Galatasaray, Monaco, Nice ve West Ham'ın da istekli olduğu aktarıldı.

Ünlü golcünün futbol hayatını İtalya'da sürdürmeye yakın olduğu kaydedildi.