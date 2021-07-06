Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir." denildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile 22 yaşındaki basketbolcunun transferiyle ilgili yazışma ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Umut Şenol'un, genç oyuncunun transferiyle ilgili başka kulüplerle de görüştüğü ve tarafları eş zamanlı olarak bilgilendirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GELDİ!

Beşiktaş Kulübü, milli basketbolcusu Şehmus Hazer ile ilgili Fenerbahçe'nin yaptığı transfer görüşmesi açıklamasına yanıt verdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcu ve menajerinin Fenerbahçe Kulübünün yöneticileriyle fotoğrafının sosyal medyada yer almasının ardından sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya karşılık cevap hakkının doğduğu belirtildi.

Şehmus Hazer'in Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz. Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır."

Açıklamada, milli basketbolcu için Fenerbahçe'nin önerdiği rakamın daha üzerinde başka kulüplerden de transfer teklifi geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir. Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer'in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Umut Şenol'un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."