Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Lazio'nun sol beki Riza Durmisi için için Fenerbahçe de devreye girdi.

Lazio'nun 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği 25 yaşındaki oyuncunun ilk olarak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak yapılan son tekliflerin ardından değerlendirme yapacağı ifade edildi.

Fransız ekibi Marsilya'nın Durmisi için yaptığı teklifin ise İtalyan kulübü tarafından olumlu bulunmadığı kaydedildi.