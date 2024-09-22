Fenerbahçe, Union SG hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.