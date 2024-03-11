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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşının hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:47
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        F.Bahçe Union SG hazırlıklarına başladı
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        Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarının yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Pendikspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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