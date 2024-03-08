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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe -Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Union Saint-Gilloise takımını deplasmanda net bir galibiyetle 3-0 mağlup etti. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika deplasmanında aldığı sonuçla çeyrek final kapısını araladı. İlk maçın tamamlanmasının ardından, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise rövanş karşılaşmasının tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 01:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:38
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        • 1

          Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı için nefesler tutuldu. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ekibini 3-0 mağlup etmeye başardı. Peki, "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte zorlu maç öncesinde öne çıkan detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe’nin Union Saint- Gilloise rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          AMOURA KADIKÖY'DE YOK

          Union Saint-Gilloise forması giyen Amoura, 45. dakikada İsmail Yüksek'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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