Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı için nefesler tutuldu. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ekibini 3-0 mağlup etmeye başardı. Peki, "Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte zorlu maç öncesinde öne çıkan detaylar...