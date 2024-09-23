Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertliler Union Saint-Gilloise ile geçtiğimiz sene Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz ilk maçı 3-0 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 1-0 mağlup olarak rakibini elemeyi başarmıştı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını futbolseverler için haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçının tarihi...
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36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak sarı lacivertliler, 4 maçı evinde diğer 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.
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FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 2.200,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 2.400,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 2.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 4.000,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK 4.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 7.700,00 TL
VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 20.000,00 TL
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FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
1. HAFTA
26 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE
2. HAFTA
3 EKİM PERŞEMBE
22.00 TWENTE - FENERBAHÇE
3. HAFTA
24 EKİM PERŞEMBE
22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED
4. HAFTA
7 KASIM PERŞEMBE
23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE
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5. HAFTA
28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE
6. HAFTA
11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO
7. HAFTA
23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON
8. HAFTA
30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE
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