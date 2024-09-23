36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak sarı lacivertliler, 4 maçı evinde diğer 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...