Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.