İHA

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerimizde kampa girdi.