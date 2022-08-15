Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro'nun sakatlığının devam ettiği belirtilirken Dimitrios Pelkas'ın ise transferinin gündemde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ayrıca yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski'yi kadroya dahil etti.

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