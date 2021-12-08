Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yarın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA 238. MÜSABAKA
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 238. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 237 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 347 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
KUPA 2'DE 124. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124. maçını oynayacak.
Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 123 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 42 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 159 gole engel olamadı.
PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 24. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 24. kez mücadele edecek.
Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 23 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 6'sında sahadan mağlup ayrıldı.
Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 27 gol gördü.
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