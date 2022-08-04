Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin frikik golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarının hemen başında konuk ekip 10 kişi kaldı. Müsabakanın 27. dakikasında sarı kart gören Stanislav Hofman, 48. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu bölümden sonra rakibine karşı daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique'nin ayağından şık bir golle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
Emre Mor'un Fenerbahçe formasıyla ilk golü
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 11'de görev aldığı ilk karşılaşmasında golle tanıştı.
Emre, 17. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.
Lincoln, hem attı hem attırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, skora katkısıyla dikkati çekti.
Sarı-lacivertli formayla bir resmi maçta ilk kez 11'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Slovacko karşısında hem goller attı hem de gol pası verdi.
Lincoln, 17. dakikada Emre Mor'un attığı golün pasını veren isim olurken, 45+1. dakikada attığı şık frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Lincoln, 81. dakikada ise maçın skorunu tayin eden gole imza attı.
Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
Jesus'un 2. sarı kartı
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon 2. sarı kartını gördü.
Sarı-lacivertli takımın başında 3. resmi maçına çıkan Jesus, ilk Dinamo Kiev maçının ardından Slovacko karşısında da sarı kartla uyarıldı.
Jesus, maçın 54. dakikasında hakeme itiraz sebebiyle sarı kart aldı.
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