Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertlilerin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile çektiği bir şut direkten döndü. Müsabakanın 63. dakikasında Masouras'ın ikinci golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken, Olympiakos puanını 6'ya çıkardı.
GUSTAVO'YA ÖNCE ISLIK SONRA ALKIŞ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli orta sahası Luiz Gustavo oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı ise destek oldu.
Maç içerisinde bazı top kayıpları yapan Gustavo, 70. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakırken, oyundan çıktığı esnada tribünlerin bir kısmı oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.
Buna tepki gösteren bazı tribünler ise tecrübeli isme alkışlarla destek oldu.
MERT HAKAN'A TEPKİ
Fenerbahçe'nin mili futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.
Müsabakanın 75. dakikasında yerini Max Meyer'e bırakan Mert Hakan, oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edildi.
Mert Hakan ise tribünlerin bu tepkisine alkışlarla yanıt vererek oyuna giren arkadaşına destek oldu.
ZAJC 4 MAÇ SONRA SAHNE ALDI
Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kalan Zajc, maçın 70. dakikasında Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil oldu.
SZALAI İLE MIN-JAE AKSADI
Fenerbahçe savunmasının beğenilen isimleri Attila Szalai ve Kim Min-jae, Olympiakos karşısında zor anlar yaşadı.
Konuk ekibin attığı ilk golde Szalai meşin yuvarlağı kaptırırken, rakibine ani atak fırsatı vermek durumunda kaldı.
Min-jae ise bazı pozisyonlarda zamanlama hatası yaparak rakibinin pozisyon bulmasına sebep oldu.
Sezon başından beri çok beğenilen iki isim, bu karşılaşmada beklentinin altında kaldı.
ALTAY BAYINDIR ALKIŞ ALDI
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, tribünler tarafından alkışlandı.
Olympiakos karşısında 3 gol yemesine karşın etkili kurtarışlara imza atan Altay lehine tribünlerde tezahüratlar yapıldı.
TARAFTARLARDAN TAKIMA DESTEK
Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu.
Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi.
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