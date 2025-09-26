Habertürk
        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2025: Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması başladı. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hırvatistan temsilcisine 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü 2025 geçen ay açıklanmıştı. Buna göre sarı-lacivertliler, ligdeki ikinci maçında Fransa'nın Nice takımıyla mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ve rakipleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 07:05 Güncelleme: 26.09.2025 - 07:05
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda tek temsilcimiz Fenerbahçe mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e konuk oldu ve mücadeleyi 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyet sonrası gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında Nice'ı konuk edecek. Mücadelenin tarihi ve saati için Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…

        • 2

          FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşaması devam ediyor.

          Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe; ligde Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile mücadele edecek.

          Sarı-lacivertliler, ligdeki ikinci maçında Fransa'nın Nice takımıyla karşı karşıya gelecek.

          Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Nice maçının TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI

          UEFA Avrupa Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek.

          Ligde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

          İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

          Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

        • 5

          FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          1. Hafta:

          24 Eylül Çarşamba

          22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (3-1)

          2. Hafta

          2 Ekim Perşembe

          19.45 Fenerbahçe - Ogc Nice

          3. Hafta

          23 Ekim Perşembe

          19.45 Fenerbahçe - Vfb Stuttgart

          4. Hafta

          6 Kasım Perşembe

          23.00 Fc Viktoria Plzeň - Fenerbahçe

        • 6

          5. Hafta

          27 Kasım Perşembe

          20.45 Fenerbahçe - Ferencvárosi Tc

          6. Hafta

          11 Aralık Perşembe

          23.00 Sk Brann - Fenerbahçe

          7. Hafta

          22 Ocak Perşembe

          20.45 Fenerbahçe - Aston Villa

          8. Hafta

          29 Ocak Perşembe

          23.00 Fotbal Club Fcsb - Fenerbahçe

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
