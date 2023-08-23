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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi konuk ediyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi konuk ediyor

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:50
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        Fenerbahçe, Twente'yi ağırlıyor
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

        Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

        Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

        Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

        FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

        Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadrodan eksik ismi bulunmuyor.

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        Kadrodaki isimlerden ​​​​​​​ Luan Peres ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatırken, Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından belli olacak.

        KAMP KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:

        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

        Bu arada Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

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