Fenerbahçe - Twente maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: maçın adamı olarak İsmail Kartal'ı seçmek istiyorum. Eldeki imkanlarla bir 11 çıkarmıştı. Kenarda tam olarak sağlam olan İrfan Can Kahveci ve Dzeko vardı. Osayi bile tam sağlam değildi. Buna karşın İrfan-Osayi değişiklikleri ile sadece skoru almadı oyunu da tam anlamıyla aldı. Zimbru hiç bir şartta kriter sayılmaz.