Fenerbahçe - Twente maçının yazar yorumları
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı. Spor yazarları, Fenerbahçe - Twente maçını değerlendirdi
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UĞUR MELEKE: İlk devrede 11’e 11 oynanan bölümde Twenteliler Fenerbahçe stoperleri arasına attıkları her topta tehditkârdılar. İlk devre şut istatistiği 6’ya 7’yi, tabela da 1-1’i gösteriyordu zaten. Ancak maçın birinci dakikasından itibaren çok sert oynayan Hollanda takımı, 42’de doğru bir kırmızı kartla 10 kişi kalınca Kadıköy’de başka bir müsabaka başladı elbette.
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İsmail Kartal devrede işlevsiz sağ çizgisini tümden yeniledi. Özellikle ilk 45’te sahada olan Ryan Kent’in tek yönlülüğü Fenerbahçe ofansif opsiyonlarını kısıtlıyordu. Kent’e pas ceza yayına yakın bölgede gelse bile, topla birlikte dışa çıkıyor! Ve geniş alanda yapacağı o tek tip çalımını arıyor sürekli. Kent belli maçlarda, belli rakiplere karşı fonksiyonel olabilir ama sağda Cengiz ve İrfan’ın ardında üçüncü opsiyon şu anda.
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İsmail Kartal’ın devrede yaptığı doğru müdahaleler sadece 18 dakikada meyvesini verdi: Önce sağdan Osayi-İrfan verkaçıyla Szymanski attı golü. Ardından soldan Ferdi’nin asistiyle İrfan Can’ın golü geldi.
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Çalışılmış aksiyonlar, iki kanatta benzer verkaçlar ve peş peşe goller. İkinci yarının ilk 18 dakikasında maçta atılan 6 şutun tamamının Fenerbahçe’den gelmesi tesadüf değildi: Doğru oyun. Doğru baskı. Çalışılmış hücumlar ve goller.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Sahanın yıldızı Szymanski'ydi. Ferdi her zamanki gibi bitmeyen bir enerji ile oynadı. Kaliteli Fred'in fizik gücünü yükseltmesi lazım. Samuel Osayi çok iyi oynarken İrfan Can da moral depoladı. Gelelim F.Bahçe'nin neden ilk yarıda 11'e 11'de kötü oynamasına; bir defa Batshuayi sırtı dönük oynamayı bilmiyor.
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Dzeko'nun golcülüğünün yanındaki en büyük özelliği sistemi işleten varyasyonları. Kent ise arkasında Mert Müldür ile hiç oynamamış. Bunlar hep handikaptı. İsmail Kartal'a en önemli tavsiyem bilhassa kritik maçlarda defans bloğuyla oynamayacaksın.
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ERCAN GÜVEN: "Kaynak-kalite-vizyon bileşkesi" Fenerbahçe takımı, gerçek bir "akıl oyunuyla" Twente’nin "hışımlı gençlerini" dize getirmekle kalmadı, Kadıköy’de çektiği "Futbol Konferansı" ile Avrupa’ya mesaj attı: "Ben de varım!"
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Kadıköy’de bitirdiler rakibi. Büktüler. Çökerttiler. Daha iyisi can sağlığı. Rakip 11 kişi başlasa da rövanş daha kolay geçecektir. Çünkü Fenerbahçe’nin “konferansını” dinlediler, kudretini anladılar. Hollanda’da güçlerini kontrol ederek daha dikkatli oynayacaklardır. Orada skora gerek yok zaten. Buradaki yeter!
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GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe keyifle oynamaya başladı. Kahveci'nin iki servisi, Szymanski'nin tabela istikrarı, Fenerbahçe'nin potansiyel havuzunda nelerin olabileceğini de deftere not ettiriyordu. İsmail Kartal, bir makine yaptı. Ali Koç tüm dişlileri en kalitelisinden seçti.
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Maçın analizini öne koyduklarında kimin neyi daha iyi yapabileceğini görüyorlar. Hamlelerde böyle geliyor. Oyuncuların coşkusu, Tadic ve Dzeko'nun liderliğine, Fred'in "kalbi" de eklendi. Ferdi tek başına takım gibi. Yedi resmi maç, yedi galibiyet. İsmail Kartal ve takımı beş golü sadece Twente'ye atmadı. Anladınız siz onu…
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: maçın adamı olarak İsmail Kartal'ı seçmek istiyorum. Eldeki imkanlarla bir 11 çıkarmıştı. Kenarda tam olarak sağlam olan İrfan Can Kahveci ve Dzeko vardı. Osayi bile tam sağlam değildi. Buna karşın İrfan-Osayi değişiklikleri ile sadece skoru almadı oyunu da tam anlamıyla aldı. Zimbru hiç bir şartta kriter sayılmaz.
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Ama 2 Maribor - Gaziantep - Samsun ve Twente maçlarındaki 5'de 5 için İsmail Hoca'ya tebriklerimi gönderiyorum. Bu tur geçildi. Haftaya rövanş maçına daha az forma şansı bulanlar ile sakatlıktan çıkanların denenmesi açısından da bakılabilir. Bu kadro yukarıda saydığım takviyeler de yapılırsa Konferans Ligi yarı finalinin doğal adayıdır.
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