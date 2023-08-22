Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün akşam Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, FC Twente maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.