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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:53 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:53
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        Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına başladı
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün akşam Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

        Sarı-lacivertli ekip, FC Twente maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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