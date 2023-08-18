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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi FB maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı kapsamında Zimbru ve Maribor'u eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, play off turunda Twente'nin rakibi oldu. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte UEFA Konferans Ligi play off turu Fenerbahçe-Twente maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 20:47
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        • 1

          Fenerbahçe-Twente maçı için nefesler tutuldu. UEFA Konferans Ligi play off turu kapsamında Twente ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler gruplara kalabilmek için sahaya çıkıyor. İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Hollanda temsilcisini eleyip adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Twente maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

          Fenerbahçe play-off turu kapsamında Twente ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maç 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Play-off turu rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe-Twente play off maçının yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

        • 4

          FENERBAHÇE-TWENTE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

          19.08.2023 Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (2 adet bilet)

          20.08.2023 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

          21.08.2023 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

        • 5

          Bilet fiyatları şöyle:

          Kuzey-Spor Toto Tribünü: 500,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 900,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.000,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.100,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.200,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.300,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1.800,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.050,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.400,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 2.800,00 TL

          Maraton Alt E Blok: 3.150,00 TL

          Fenerium Alt Avis E Blok: 9.000,00 TL

        • 6

          KONFERANS LİGİ GRUP KURALARI 1 EYLÜL'DE ÇEKİLECEK!

          UEFA Konferans Ligi grup kuraları 1 Eylül saat 15:00'te gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Twente engelini geçebilirse gruplarda mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 21 Eylül'de son maçlar ise 14 Aralık tarihinde oynanacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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