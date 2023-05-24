Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda 18. kez finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Sivasspor’u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Giriş: 24.05.2023 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda 18. kez finalde
İHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. 3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi, 85. dakikada Joshua King kaydetti.

Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak.

Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Suudi Arabistan ile Kanada arasında normalleşme süreci
Suudi Arabistan ile Kanada arasında normalleşme süreci
Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
İngiltere'de Brexit'in çarpıcı maliyeti
İngiltere'de Brexit'in çarpıcı maliyeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.