Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk olduğu Galatasaray'la golsüz berabere kaldı. Bu sezon ikinci beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 11'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Fenerbahçe, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.

ERSUN YANAL'IN HAMLELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren ilk yarı sonrasında ilk değişikliğini ikinci yarının başında yaptı. Sakatlıktan dönen Isla'yı kenara alan Yanal, Deniz Türüç'ü sahaya sürdü. Deniz'in girişiyle Ozan Tufan sağ beke geçerken, Deniz sağ açıkta görev aldı.

Yanal, ikinci oyuncu değişikliğini ise 90+2. dakikada gerçekleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Deniz kenara gelirken, Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Ersun Yanal, son oyuncu değişiklik hakkını ise 90+6. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürerek kullandı.