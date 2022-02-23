Fenerbahçe tur için sahada!

AA

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak.

UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması bekleniyor. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil hakkında ise son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AVRUPA KUPALARINDA 240. MAÇ

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 71 34 20 17 97 72 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 239 87 51 101 299 351

İLK MAÇI KAYBETTİĞİ ELEME TURLARINI GEÇMEKTE ZORLANIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

SADECE GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip) 1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1 1963-64 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1 1964-65 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2 1970-71 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1 1972-73 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0 1973-74 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0 1974-75 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2 1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0 1977-78 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2 1979-80 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0 1980-81 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2 1983-84 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4 1984-85 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2 1985-86 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1 1989-90 Şampiyon Kulüple Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2 1990-91 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4 1994-95 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5 1995-96 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2 1998-99 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2 2004-05 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2 2006-07 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2 2009-10 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1 2010-11 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2 2016-17 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1 2017-18 UEFA Avrupa Ligi play-off Vardar (Kuzey Makedonya) 0-2 1-2 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Benfica (Portekiz) 0-1 1-1