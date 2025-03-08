Fenerbahçe transferde mutlu sona yakın
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, kiralık olarak takımda bulunan Filip Kostic'in bonservisini almak için kolları sıvadı
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Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, kiralık olarak takımda bulunan Filip Kostic'in bonservisini almak için kolları sıvadı.
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JUVENTUS KARARINI VERDİ
Başarılı bir sezon geçiren sol kanat bekinin, İtalyanların planları arasında yer almadığı ve bundan ötürü ayrılığa sıcak baktıkları belirtildi.
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Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmak istediği yıldız Sırp futbolcu için 5-6 milyon Euro + bonuslar ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.