        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde son 5 maçta 24 gol - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde son 5 maçta 24 gol

        Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı Süper Lig maçları son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne oldu. İki ekip arasındaki son 5 maçta 24 gol atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 12:20 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:20
        Dev rekabette son 5 maçta 24 gol
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ezeli rekabette 137 karşılaşma geride kalırken, sadece 16 müsabakada gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 180 kez gol sevinci yaşarken, bordo-mavililer 157 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

        SON 5 MAÇTA 24 GOL

        Süper Lig'de son sezonlarda ise gollü müsabakalar yaşandı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 4-1'lik skorla hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, Trabzon'da oynanan son 2 lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı. Karadeniz ekibi de son galibiyetini 4 Kasım 2023'te yine aynı sonuçla (3-2) elde etti. Son 5 lig maçında toplam 24 gol atıldı.

        2015'TEN BERİ MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

        Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 2014-2015 sezonunda oynadığı iki lig maçı da golsüz eşitlikle tamamlanırken, daha sonrasında oynanan 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 22 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı. Söz konusu bu maçlarda Kanarya'nın 40 golüne Karadeniz ekibi 31 golle yanıt verdi.

        Habertürk Anasayfa