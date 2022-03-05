Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla bitti.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, tesislerde kampa girdi.