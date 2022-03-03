Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.