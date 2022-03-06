Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelirken ilk 45 dakikanın sonunda ilginç bir olay yaşandı.

Hakem Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncu atağı uzaklaştırmak için topu havaya dikince ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

Top yere inmeden gelişine vuran Zajc'ın vuruşunda top, ağlarla buluştu. Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun gol olduğu gerekçesiyle hakeme tepki gösterdi.