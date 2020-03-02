Teknik direktör Ersun Yanal´ın yönetiminde Antalya'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5´e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16:30'da Antalya´dan kalkacak özel uçakla Trabzon´a hareket edecek.