AHMET ÇAKAR: KEŞKE HEP ARDA OYNASAYDI

Fenerbahçe, bu sezon ilk defa bir derbi kazandı. İyi oynadılar, güzel goller attılar, pek tabii ki Trabzonspor'un da şaşırtıcı bir performansı vardı. Nerede geçen seneki Trabzonspor, nerede bu sezonki Trabzonspor. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor rakip kaleye gidemiyor. F.Bahçe ise oyunu sürekli kontrol edebiliyordu. Bazı oyuncular var, keşke sezon başından beri sürekli oynayabilselerdi. Bunların başında pek tabii ki Arda Güler ile Zajc geliyor. İkisi de hem kaliteli oyuncular hem de skoru değiştirebilecek ya da değiştirtebilecek meziyetlere sahipler.