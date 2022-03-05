Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.
MESUT DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer alacak. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 7 maç sonra kadroya dahil edilecek.
Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçını kaçırmıştı.
3 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak. Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı.
Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.
İRFAN CAN SINIRDA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Trabzonspor karşılaşmasında sahaya sürmesi beklenilen muhtemel 11 şöyle:
Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun.
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