Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşan Fenerbahçe, Benfica maçının ardından José Mourinho ile yolları ayırmıştı. Üst sıraları etkileyecek olan mücadelede gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Maç saati değişti! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...