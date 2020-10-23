FenerbahçeTrabzonspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi olarak gösterilen dev maçın hakemi Cüneyt Çakır oldu. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 6. hafta mücadelesi olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.