Süper Lig'in 5. haftası önemli bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Benfica mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktörü Tedesco ile ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Bordo-mavililer ise 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. Peki, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte detaylar...