Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'de gözler şimdiden 11. haftaya çevrilmiş durumda. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan hedefinde olduğu Fenerbahçe Trabzonspor maçının günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair ayrıntıları derledik...