Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Diego Perotti'nin kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedbir amaçlı çalışmalarına salonda devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da antrenmanın bir bölümünü takip ettiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.