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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor derbisi ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman satışa çıkacak? FB TS maçı biletleri ne kadar ve kaç TL? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman satışa çıkacak?

        Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan ve 10 maçını da kazanarak tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki üst üste 20. galibiyetini elde etmek için Trabzonspor karşısına çıkacak. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki konuk Trabzonspor ise, 3 puan alarak çıkışa geçmek ve ezeli rakibinin serisini bitirmek istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:48
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        • 1

          Süper Lig'de gözler şimdiden 11. haftaya çevrilmiş durumda. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan hedefinde olduğu Fenerbahçe Trabzonspor maçının günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair ayrıntıları derledik...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

          Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu

        • 4

          FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin biletlerinin 1 Kasım Çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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