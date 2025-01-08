Fenerbahçe THY EuroLeague'de Dörtlü Final adayları arasında!

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) internet sitesinde, genel menajerlerin 2024-2025 sezonunda öne çıkan oyuncu ve takımları değerlendirdiği sezon ortası anketine yer verildi.

Ankete göre, bu sezonun Dörtlü Final adayları arasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Monaco yer aldı.

Sezonun en değerli oyuncusu ödülü için Panathinaikos AKTOR'dan Kendrick Nunn ve Paris Basketbol'dan TJ Shorts öne çıktı.

İzlemesi en eğlenceli, en rahatsız edici ve sürpriz takım oylamalarında Paris Basketbol tercih edildi.

Paris Basketbol'un yıldızı TJ Shorts ise en iyi lider ve en dikkat çekici oyuncu oylamalarında birinci oldu.

En iyi başantrenör Tiago Splitter (Paris Basketbol), kritik anların en iyi oyuncusu Kendrick Nunn (Panathinaikos AKTOR), en iyi pasör Facundo Campazzo (Real Madrid), en çok transfer edilmek istenen oyuncular Mathias Lessort (Panathinaikos AKTOR) ve Theo Maledon (LDLC ASVEL), en iyi keskin şutör Andreas Obst (Bayern Münih), en iyi savunma oyuncusu Walter Tavares (Real Madrid), en iyi çıkış yapan oyuncu Theo Maledon (LDLC ASVEL), en iyi yükselen yıldız Nadir Hifi (Paris Basketbol), en iyi sosyal medya hesabına sahip takım ve oyuncu ise Zalgiris ile Chima Moneke (Baskonia) olarak gösterildi.