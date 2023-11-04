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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İlk yarı 1 kere geldiler o da gol oldu. İkinci yarı öncesinde oyuncularımızla konuştuk. Bazı planlarımız vardı. Bu planlar devreye girmeden 2 gol yedik. 10 kişi kalsak da rakip karşısında oyunu bırakmadık. 2 gol ile maçı 3-2´ye getirdik ama maçı çeviremedik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:49 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:49
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        "Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim"
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        Süper Lig´in 11´inci haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor´a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

        Kartal ilk olarak şunları söyledi;

        "Trabzon maçına gerçekten iyi hazırlanmıştık. Geriden uzun toplarla çıkacağını biliyorduk. Maça her zamanki gibi iyi başladık. Hemen baskı altına aldık. Bu kadar baskılı oynamamıza rağmen golü bulamadık. İlk yarı 1 kere geldiler o da gol oldu. İkinci yarı öncesinde oyuncularımızla konuştuk. Bazı planlarımız vardı. Bu planlar devreye girmeden 2 gol yedik. 10 kişi kalsak da rakip karşısında oyunu bırakmadık. 2 gol ile maçı 3-2´ye getirdik ama maçı çeviremedik. Taraftarlarımıza mağlup olmamıza rağmen verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz."

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        "GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİZ"

        Sakat oyunculara sığınmadıklarını belirten Kartal, "Biz geniş bir kadroya sahibiz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Hiçbir zaman sakat oyunculara sığınmadık. Adana Demirspor maçına Fred ve Djiku´nun sakatlıkları yetişebilir. Milli takım arasında Becao hariç oyuncularımız dönecek" dedi.

        "BANA GÖRE ZEMİN İYİYDİ"

        İsmail Kartal, Pendik Stadyumu´nun zemininin sorulması üzerine de, "Bana göre zemin iyiydi. Orada maç oynandı ve bitti. Bu sakatlıkları her zaman bir şeye bağlayamazsınız. Olacağı vardı ve oldu" cevabını verdi.

        "YOL KAZASI GİBİ BİR ŞEY OLDU DİYELİM"

        Her zamanki oyunlarını oynadıklarını vurgulayan İsmail Kartal, "19 maçtır kazanan bir takım var. Lig uzun bir maraton. Bugün taraftarlarımız önünde kaybetmek bizi üzdü. Bugün maçı kazansaydık başka bir evreye geçecektik. Biz bugün her zamanki oyunumuzu oynadık. Eksiklere sığınmadık ve suçlu aramadık. Beklemediğimiz şok goller yedik. Bugün yol kazası gibi bir şey oldu diyelim" şeklinde konuştu.

        "OYUNUMUZUN GÜCÜ VE KALİTESİ LİGİ DOMİNE EDECEK DURUMDA"

        Hep rakip sahada gol aradıklarını söyleyen Kartal, "Bazen futbol şansı derler ya. Vurulan her top gol oldu. Bugün biz bunu yaşadık. Hep rakip ceza sahasında gol aradık. Penaltılar haricinde gol olabilecek pozisyonlarımız var. Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda" dedi.

        "OYUNCULARIMIZIN HEPSİNE GÜVENİYORUZ"

        Kartal, sakat oyuncular ve uyum sorunuyla ilgili ise, "Sürekli oynayan oyuncular sakatlanınca o bölgeyi doldurabilecek oyuncular bulmanız gerekiyor. Uyum sorunu olmuştur, olabilir. Biz bunlara bakmıyoruz. Oyuncularımızın hepsine güveniyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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