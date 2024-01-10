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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Allah'ın izniyle şampiyon olacağız - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Allah'ın izniyle şampiyon olacağız

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Farklı skorun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kartal, "Emeğin karşılığını alıyoruz. Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 22:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:45
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        "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız"
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Farklı skorun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kartal, "Öncelikle 7-1'lik galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Sonuçta kendi evimizde, kendimize yakışır oyunla farklı galibiyet elde ettik. Güzel bir maç oldu. Taraftarlarımızın da pozitif desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kazandık, 3 puan aldık, yola devam ediyoruz." dedi.

        "EMEĞİN KARŞILIĞI"

        Deneyimli teknik adam, kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyleyip, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Sonuçta sürekli hücum opsiyonlarımızı geliştirmek, maçları daha farklı kazanabiliriz üzerine yoğunlaşıyoruz. Ekibimle beraber gerçekten iyi çalışıyoruz. Oyuncularım buna reaksiyon veriyor. Onlar da bu işten keyif alıyor. Keyfini aldıkları sürece sahada işler güzel gidiyor. Sonuçları alıyoruz. Emeğin karşılığını alıyoruz. Oyuncularım mücadelelerin karşılığında 3 puan alıyor. Taraftarı mutlu ediyoruz. Taraftarın mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor, motive oluyoruz. Kazanmamız gereken maçı kayıpsız geçtik." ifadelerini kullandı.

        "ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        Son olarak şampiyonluk yarışına değinen Kartal, "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Oyunculuk günlerimden beri tüm benliğimle, geceden gündüze çalışarak kendimi Fenerbahçe'ye adadım. Her geldiğim dönemde daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla faydalı olurum, bunun gayretindeyim. Yaptırdıklarım, ekibimle verdiğim mücadelem, ortaya koyduğumuz irade, antrenmanlar, oyun felsefesi, takım içi adalet, saygımız, iletişimimiz... Bunun karşılığını alınca mutlu oluyorum. Tribünlerin, benim gibi camianın evladına verdiği saygı, sevgi, teveccüh beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Nasıl daha fazlasını yaparım ve Fenerbahçeliler'i nasıl daha çok mutlu ederim diye gece gündüz çalışıyorum. Allah'ın izniyle şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz." diye konuştu.

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