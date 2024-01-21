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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta birçok pozisyondan yararlanamadıklarını belirten Kartal, "Aslında maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde yüz pozisyonu var, sonra gol, Dzeko karşı karşıya pozisyonu var. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol... Sonrasında yaptığımız hamlelerle 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik.'' dedi.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORDUK" Kartal, ''Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk, olmadı. Önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

1-1'den sonra istedikleri pozisyonları bulduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Rakibin 3. bölgesine daha çok hareketlilik geldi değişikliklerle, 3-4 net pozisyon ürettik. Gol olmadı sadece. İkinci golü atamadık ve sonuçta maç berabere bitti." şeklinde konuştu. Duran toplara iyi çalıştıklarını aktaran İsmail Kartal, "Duran toplardan sezon başından beri 6-7 tane gol attık. Bunlara gayet iyi çalışıyoruz. Ligde ortalamanın üzerindeyiz. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok" dedi. FRED'İN DURUMU... İsmail Kartal, Fred'in sakatlığının sorulması şu cevabı verdi: "Fred ile ilgili doktorla daha konuşmadık. Yarın sabah doktorla konuşup net bir bilgi alacağız."

"PAS HATALARI YAPINCA GÜÇLÜ BİR OYUN ORTAYA KOYAMADIK" İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Biz normalde bu kadar pas hatası yapan bir takım olmadığımız için rakibe oynama şansı verdik. Pas hataları yapınca güçlü bir oyun ortaya koyamadık. Bugün önemli nedenlerden biri de pas hataları."