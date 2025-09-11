Fenerbahçe, Tedesco için imza töreni düzenleyecek!
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. Tören 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.
Organizasyonun ardından, saat 12.00’de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."