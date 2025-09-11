Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Tedesco için imza töreni düzenleyecek! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Tedesco için imza töreni düzenleyecek!

        Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. Tören 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 17:15 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:15
        Fenerbahçe, Tedesco için imza töreni düzenleyecek!
        Fenerbahçe, Domenico Tedesco için 13 Eylül Cumartesi günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.

        Organizasyonun ardından, saat 12.00’de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."

